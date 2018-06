"Mehr Fragen als Antworten": Neue Widersprüche bei BVT-Razzia

Die Sondersitzung im Parlament zur Causa Verfassungsschutz wurde zur „Gerichtsverhandlung“ gegen Innenminister Herbert Kickl. Es war ein Vorgeschmack, welch rauer Wind dem Ressortchef im Untersuchungsauschuss ab Juni entgegenwehen wird. Vor allem Stephanie Krisper, Neos-Abgeordnete und Juristin, wies Kickl in ihrer Rede zahlreiche Widersprüche in seinen Aussagen nach, wie man es sonst nur von gut vorbereiteten Staatsanwälten kennt.

„Am Ende gibt es mehr Fragen als Antworten“, fasste es Alma Zadic von der Liste Pilz zusammen. So wurde durch die von Kickl runtergeratterte Beantwortung der 44 Fragen der Opposition klar: Der Innenminister wusste früher Bescheid als bisher bekannt. Warum Kickl am 26. Februar (von wem eigentlich?) von der bevorstehenden Razzia im BVT erfuhr, aber am 27. Februar um 22 Uhr plötzlich so eine Gefahr bestanden haben soll, dass ein Richter telefonisch sein Okay für die Durchsuchung gab, wartet noch auf Aufklärung.

Kickl musste auch einräumen, dass die Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) bereits am 21. Februar Vorkehrungen für die Hausdurchsuchung traf. Zu diesem Zeitpunkt waren jene vier Hauptbelastungszeugen noch nicht einvernommen worden, die die Razzia ausgelöst haben.

Sieben Tage im Februar

Diese Woche im Februar könnte entscheiden, ob die Affäre personelle Konsequenzen haben wird. Kickl überstand zwar erwartungsgemäß einen Misstrauensantrag im Parlament, die große Unterstützung durch den Regierungspartner ÖVP blieben aber aus. Zwar attackierten die schwarz-türkisen Vertreter die Opposition, explizit verteidigende Worte für den Minister blieben aber eher Mangelware.