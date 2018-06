Live: Die Sondersitzung zur BVT-Affäre im Parlament

Am Montag kommt es zum nächsten Akt in der politischen Aufarbeitung der "BVT-Affäre". Im Nationalrat findet eine Sondersitzung zum Thema statt, in der es auch zu einer dringlichen Anfrage an den Innenminister Herbert Kickl kommen wird.

Diese wird gemeinsam von Abgeordneten von SPÖ, Neos und Liste Pilz eingebracht. Sie werfen Kickl vor, die Sicherheit der Republik zu gefährden. Seit bei der Razzia beim Verfassungsschutz sensible Daten sichergestellt wurden, die "das BVT niemals verlassen hätten durfen" würden sich Aktenteile aus der Ermittlung "unkontrolliert" verbreiten. Sie stellen Kickl in der Anfrage nun 44 Fragen, teilweise mit zusätzlichen Teilfragen.

Über aktuelle Entwicklungen und Enthüllungen berichtet der Kurier hier: