Verdacht gegen BVT-Beamten: Verrat von Staatsgeheimnissen

In der Affäre rund um das Bundesamt für Verfassungsschutz und das Innenministerium spielt ein Kabinettsmitarbeiter Herbert Kickls eine tragende Rolle. Udo Lett hat nicht nur zwei mutmaßliche BVT-Belastungszeugen zur Einvernahme bei der Korruptionsstaatsanwaltschaft eskortiert, sondern er unterhält laut eigenen Angaben einen „losen SMS-Verkehr“ über Medienbeiträge mit dem suspendierten BVT-Beamten O. Am 27. März traf man sich persönlich in einem Hotel.

„Im Übrigen habe auch O. eigene Wahrnehmungen über diverse strafbare Vorgänge im BVT und stehe als Zeuge bereit (…)“, hielt Lett am nächsten Tag in einem Aktenvermerk fest. Pikant ist das Treffen allemal: Gegen den langjährigen BVT-Beamten O. laufen bei der Staatsanwaltschaft Wien seit November 2017 Ermittlungen wegen des Verdachts des Verrats von Staatsgeheimnissen. Strafdrohung: ein bis zehn Jahre Haft.

Laut Bericht des BVT soll er „klassifizierte Dokumente sowie sonstige Informationen an einen fremden Nachrichtendienst weitergeben haben – angeblich an den russischen“. Das hält die in der BVT-Affäre ermittelnde Oberstaatsanwältin Ursula Schmudermayer in einem Aktenvermerk fest. Sie hat die Akte O. auf mögliche Verbindungen und Zweigleisigkeiten zu ihren Ermittlungen geprüft. Klassifizierte Dokumente sind die, die als vertraulich oder geheim gelten.