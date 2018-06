BVT-Sondersitzung: Opposition will Kickl "grillen"

Am heutigen Montag will die Opposition FPÖ-Innenminister Herbert Kickl in der Affäre um den Verfassungsschutz bei einer Sondersitzung im Parlament in die Mangel nehmen. Noch immer vergeht keine Woche, ohne dass neue Details über die heikle Causa auftauchen. Nachdem zuletzt zwei Suspendierungen aufgehoben wurden, der entlassene Geheimdienstchef um seine Sicherheit fürchtet und die Substanz der Vorwürfe offensichtlich immer dünner wird, steigt zugleich das Wissen um immer mehr sichergestellte, sensiblen Daten weiter an, wie aktuelle KURIER-Recherchen ergeben. Kickl gerät somit weiter unter Druck.

Mehr als 40.000 Gigabyte Daten wurden bei den Razzien sichergestellt. Darunter befinden sich nicht nur die Zentrale Quellen Bewirtschaftung (Informanten des BVT, mit Stand 2013) und das interne Kommunikationssystem der Nachrichtendienste namens Neptun, sondern weitere sensible Daten: Der eMail-Server der BVT-Vorläuferorganisation EBT (Einsatzgruppe zur Bekämpfung des Terrorismus) sowie die Abfragen des Verfassungsschutzes im Schengen-Informationssystem bis zumindest 2012. Daraus sind Rückschlüsse möglich, für welche Personen (Terrorverdächtige oder Rechtsextreme) sich der Verfassungsschutz interessiert hat.