BVT: Spionage-Chef schreibt Hilferuf an das Parlament

Die von Innenminister Herbert Kickl (und seinem Generalsekretär Peter Goldgruber) ins Rollen gebrachte Affäre um den Verfassungsschutz bringt die Mitarbeiter des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung in akute Gefahr. Im Ermittlungsakt, der mehreren Medien (auch dem KURIER) vorliegt, sind Dutzende BVT-Mitarbeiter mit Name, Telefonnummer und Adresse genannt. Praktisch das gesamte Führungsteam ist angeführt. Das könnte bald gefährliche Konsequenzen haben.

Der (mittlerweile entlassene) Chef der Abteilung Nachrichtendienste fürchtet, dass in der Parlaments-Sondersitzung am Montag oder im U-Ausschuss seine Identität aufgedeckt werden könnte. In einem Rundmail, das dem KURIER vorliegt, wurden die Klubchefs von Parlamentsdirektor Harald Dossi aufgefordert, den Namen von P. nicht zu nennen. Dieser habe per Anwaltsbrief an die drei Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka, Doris Bures und Anneliese Kitzmüller ausdrücklich darum gebeten. „Sollte sein Name an die Öffentlichkeit geraten, sei seine persönliche Sicherheit und die seiner Familie gefährdet“, heißt es in dem Rundmail an die Klubchefs.