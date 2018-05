Analyse: Innenminister Kickl zerschlägt das BVT

Die bisherige Leiterin des Extremismusreferats, die vor allem gegen den Rechtsextremismus Erfolge feierte, dürfte aber bereits auf der Abschussliste stehen: Ich habe mittlerweile die persönliche Situation dass man mir seitens des Dienstgebers signalisiert, dass man mir etwas anhängen möchte (ev. auch nur disziplinär), als gelinderes Mittel mir konkret die Pension nahelegt, dem ich jedoch nicht nachkommen werde, um nicht öffentlich als Sündenbock für andere zu dienen, schrieb sie am 23. April 2018 an die zuständige Korruptionsstaatsanwältin. Es ist leider so, dass ich in meinen dienstlichen Verantwortungen auch tatsächlich eingeschränkt werde und darüber hinaus auch von rechtsorientierten Vertretern und verurteilten Straftätern (...) willkürlich angezeigt werden, heißt es weiter.

Doch auch sonst gärt es weiterhin im Amt. BVT-Mitarbeiter zeigen sich enttäuscht darüber, wie rasch Direktor Peter Gridling nun bei loyalen Mitarbeitern durchgreift und etwa die Entlassung des Spionagechefs P. öffentlich befürwortet hat. Jeder, der von P. ins BVT geholt wurde, stehe auf einer „Schwarzen Liste“, wird kolportiert.