Kickl und das BVT: So ein "Heimatschutz" bringt uns in Gefahr

Diese liefen so ab, dass interne Vorgänge und auch Namen an die Öffentlichkeit kamen, was Menschen gefährden kann. Auch die Kontrolle der rechtsextremen Szene sollte eingeschränkt werden. Und alle schauen zu, der Bundespräsident, der Bundeskanzler und auch die Opposition. Das Faktum, dass der Innenminister jedenfalls in einem Fall verdächtigt wird, im Parlament die Unwahrheit gesagt zu haben, hätte eine funktionierende Opposition schon aufgegriffen.

Ist das nur der Anfang? Wie bei den Regierungsverhandlungen sprechen FPÖ-Vertreter plötzlich wieder von „ Heimatschutz“. Experten vermuten dahinter einen Plan, und zwar den Versuch, die noch bestens funktionierenden Geheimdienste des Bundesheeres auch einmal unter die Führung eines „Heimatschutzministers“ zu zwingen. Das könnte dann zu einer weitgehenden Abtrennung unserer Geheimdienste von befreundeten Organisationen im Ausland zur Folge haben. Die aufklärungswürdigen Vorgänge im BVT haben bereits dazu geführt, dass unsere Dienste skeptisch beäugt werden.

Einige österreichische Medien berichten noch im Detail über die Vorgänge. Drohungen, das müsse verhindert werden, sind schon zu hören.