Die mysteriöse Entführung des Alexander H.

Durch KURIER-Recherchen kam kürzlich neue Bewegung in den Fall. Aufgrund einer KURIER-Anfrage in der Causa BVT in Deutschland meldete sich Schmidbauer bei der Wiener Korruptionsstaatsanwaltschaft, um in diesem Ermittlungsverfahren auszusagen. Schmidbauer verbindet mit W., dem früheren BVT-Abteilungsleiter und heutigen Hauptbelastungszeugen in der Verfassungsschutzaffäre, ein gutes Vertrauensverhältnis. Denn W. spielt auch im Entführungsfall H. eine wichtige Rolle. „Aus meiner Sicht wird W. im BVT sehr übel mitgespielt“, gibt Schmidbauer bei der Staatsanwaltschaft zu Protokoll. „Dass er dadurch krank wurde, ist für mich nicht verwunderlich.“