Causa BVT: Zadic und Pilz "teilen" sich Sitz der Liste Pilz

Der im Sommer beginnenden BVT-Ausschuss beschert der Liste Pilz die nächste Diskussion um freie Plätze im Parlament. Das Problem lautet: Die Liste hat nur einen Platz zur Verfügung (so wie auch die Neos, die SPÖ hat fünf). Derzeit wird dieser Sitz von Alma Zadic eingenommen, Ersatzmitglied ist aktuell Alfred Noll. Doch Peter Pilz pocht auf einen Platz und möchte auch beim BVT für Wirbel und Show-Einlagen sorgen.

Zadic hat sich aber nun wochenlang in die Materie eingearbeitet und sprach zunächst davon, dass die genaue Verteilung "intern noch diskutiert" werde. Pilz soll jedenfalls vor der BVT-Sondersitzung am Montag im Parlament als Abgeordneter angelobt werden, heißt es. Beim Untersuchungsausschuss wird es so sein, dass Zadic den fixen Platz einnimmt und Pilz den Ersatzplatz bekommt - oder eben umgekehrt. Die Liste Pilz betont, dass Noll seinen Platz als Ersatzmann jedenfalls räumen wird, das sei immer klag gewesen. Alles andere würde „partnerschaftlich“ ablaufen, wird betont. Von einem möglichen Streit sei also keine Rede.