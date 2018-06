Interpol-Mann heuert beim BVT an

Lesjak ist seit 1986 bei der Polizei, war jahrelang im Wiener Sicherheitsbüro tätig und ab 1995 Chef der legendären Einsatzgruppe D zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität (EDOK) und Anti-Drogenkoordinator im Innenministerium.

Die EDOK war 1992 vom damaligen Generaldirektor Michael Sika gegründet worden und ging rund zehn Jahre später im Bundeskriminalamt auf. Lesjak wechselte dann 2003 zur Interpol nach Lyon. Dort leitete der studierte Jurist als Vize-Direktor das Command and Coordination Center (CCC), die erste Anlaufstelle für alle Interpol-Mitgliedsstaaten. Später war er Koordinator in der Abteilung „Police Services“ im Generalsekretariat Lyon. Ab Mai 2012 koordinierte Lesjak das Projekt „EU Support to Law Enforcement“ in Sarajewo, Bosnien- Herzegowina.

Im durch die umstrittene Razzia und die vielen gegenseitigen Anwürfe paralysierten Verfassungsschutz erwartet Lesjak nun eine Art Herkulesaufgabe.