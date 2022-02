Experte Eisenberger: "U-Ausschuss verkommt zur Volksbelustigung"

Kafkaesk bedeutet, dass man sich bürokratisch organisierten Mächten ausgeliefert fühlt. Bei der Befragung gibt es einen Verfahrensrichter, der über die Zulässigkeit der Fragen entscheidet. Ist das nicht genug Schutz?

Nein, weil es schon im Vorfeld einen Schutz braucht. Jeder Beschuldigte bei Ermittlungen hat mehr Rechte als eine Person im U-Ausschuss. Nehmen wir an, ein Medium oder ein TV-Sender berichtet positiv über die ÖVP und die Opposition vermutet, dass es hier einen Hintergrund geben muss. Theoretisch kann der U-Ausschuss sämtliche Korrespondenz aus dem Ministerium mit diesem Medium anfordern. Damit werden Pressefreiheit und Redaktionsgeheimnis ausgehebelt. Das Medium oder auch eine betroffene Person kann sich nicht gegen die Datenlieferung wehren. Der Verfassungsgerichtshof sagt, die Datenschutzbehörde ist dafür zuständig. Die Datenschutzbehörde wiederum sagt, es geht uns nichts an, denn das ist die Gesetzgebung. Der U-Ausschuss sagt, wir fordern aus den Ministerien an, was wir wollen. Die Ministerien berufen sich auf den Verfassungsgerichtshof, dass sie alles liefern müssen, was abstrakt relevant ist. Die abstrakte Relevanz ist leicht argumentierbar. Außerdem betont jeder, die Abgeordneten dürfen ohnehin keine Dokumente an die Medien weitergeben – was aber laufend passiert. So kann es nicht weitergehen, das ist ein unzumutbarer Zustand für eine Demokratie.

Welche Maßnahmen könnten die Polit-Show minimieren?

Man könnte beispielsweise die Immunität der Abgeordneten, die im U-Ausschuss arbeiten, aufheben. Dann wären sie klagbar, wenn sie Dokumente an die Medien weitergeben, die einer hohen Geheimhaltungsstufe unterliegen. Dann wären sie auch klagbar, wenn sie Auskunftspersonen beleidigen. Viel Emotion könnte man auch rausnehmen, wenn, statt den Abgeordneten, von den Parteien ausgesuchte Richter die vorbereiteten Fragen stellen.