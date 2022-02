Wird Thomas Schmid im U-Ausschuss aussagen? Anwalt widerspricht Sobotka

Muss der frühere ÖBAG-Vorstand Thomas Schmid im Korruptions-U-Ausschuss aussagen? Laut Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka ist dies nicht möglich, weil Schmid in Österreich keinen Wohnsitz habe. Das Parlament habe damit keine rechtliche Basis für seine Vorführung, so der Vorsitzende des Ausschusses.

Diese Behauptung wurde von Schmids Anwalt am Samstag via Twitter jedoch zurückgewiesen. "Entgegen den Angaben von NR-Präsident Wolfgang Sobotka hat Thomas Schmid die hinterlegte Ladung für den Untersuchungsausschuss bereits am Donnerstag übernommen", schrieb Thomas Kralik im Kurznachrichtendienst. Sein Mandant sei "weder abgetaucht noch unauffindbar".