Sebastian Kurz meldet sich via Social Media zurück

Anlässlich des Ukraine-Krieges retweetet Kurz ein Posting von Papst Franziskus, anlässlich der Kriegsgräuel in Butscha eine Nachricht von António Manuel de Oliveira Guterres, dem Generalsekretär der Vereinten Nationen, und eingedenk der Terroranschläge in Israel führt er stets die Nicht-Regierungsorganisation ECTR (The European Council on Tolerance and Reconciliation) ins Treffen, deren Co-Vorsitzender er ist.

Zudem lässt Sebastian Kurz seine Follower seit April an seinen Reisen teilhaben. In Israel sei immer "ein Besuch im Österreichischen Hospiz in Jerusalem ein Fixpunkt", sein Treffen mit Israels Außenminister Jair Lapid eines von vielen gewesen - nebst Zusammenkünften mit Jungunternehmern und Startup-Gründern.