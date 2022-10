Schulen starten Joboffensive: Auch Quereinsteiger werden angeworben

Überhöht

Außerdem würden Fehler, die im Schulalltag passieren, in Österreich oft zu überhöht, wodurch ein negatives Bild des Schulbetriebs vorherrsche, das nicht der Realität entspreche. Das will Polaschek korrigieren.

Beim Personalmanagement will Polaschek in in dreierlei Hinsicht ansetzen: Junge ermutigen, den Lehrberuf zu ergreifen. Interessierte Schüler höherer Schulstufen sollen in Sommerschulen Lehrpersonal unterstützen können, sie sollen in innovativen Schulprojekten Schnuppertage absolvieren können. Weiters sollen Teilzeitlehrer motiviert werden, Vollzeit zu arbeiten. Derzeit haben 40 Prozent des Lehrpersonals Teilzeitverträge. Polaschek sagt, das liege nicht so sehr an der Bezahlung als vielmehr an den Arbeitsbedingungen.

Drittens sollen massiv Quereinsteiger angeworben werden. Sie brauchen ein einschlägiges Fachstudium und mindestens drei Jahre Berufserfahrung. Wenn sie den Bewerbungsprozess für den Umstieg in den Lehrberuf erfolgreich bestehen, bekommen sie sofort eine Vollzeitstelle und können begleitend die Pädagogikausbildung absolvieren. Dafür ist laut Minister weder eine Mindestverpflichtung noch eine Altersgrenze vorgesehen.

Für die Pädagoginnenausbildung wird ein Bedarfsrechner entwickelt, damit die Studierenden wissen, welche Fächer gesucht sind. Der Einstieg soll schneller möglich werden, man kann nach drei Jahren Bachelor-Studium klassenführender Lehrer sein.