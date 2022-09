Lehrplanreform „denkbar ungeeignet“

Schnippisch bemerkt, könnte man meinen, dass dies dem Bildungsministerium gar nicht so unrecht sein wird. Denn was beispielsweise den Themenkomplex des ökonomischen Basiswissens angeht, waren die Stellungnahmen teils vernichtend: „In seinen wirtschaftsbezogenen Teilen ist der Lehrplanentwurf (..) fachlich erstaunlich substanzlos. Unter den sechs als zentral ausgegebenen fachlichen Konzepten befindet sich kein einziges ökonomisches Konzept“, heißt es in einem Befund, den Uni-Professoren der „wirtschaftspädagogischen Forschungs- und Lehreinheiten“ von der WU-Wien bis zur Uni Innsbruck, Linz und Graz abgegeben haben. Oder: „Aus Sicht des Departments Volkswirtschaft ist der vorliegende Lehrplanentwurf für „Geographie und wirtschaftliche Bildung“ als Grundlage für dieses Unterrichtsfach denkbar ungeeignet, da er aufgrund fehlender Inhalte aus ,wirtschaftlicher Bildung’ die Hälfte seines Gegenstands vernachlässigt.“

Selbst die Arbeiter- und die Wirtschaftskammer sowie die Industriellenvereinigung orten „Nachbesserungsbedarf“: „Leider sind in den vorliegenden Entwürfen keine tiefergreifenden Veränderungen vorgesehen. So hätte sich ein Aufbrechen des starren Fächerkanons angeboten.“