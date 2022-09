Demokratie muss man lernen – am besten in der Schule

Wie würde der Schulalltag wohl aussehen, wenn Kinder bei der Planung mitreden könnten? Wann würde etwa der Schultag beginnen? Vielleicht später. Vielleicht aber auch nicht, wenn den Kindern klar ist, dass sie dafür länger bleiben müssten. Wie sieht das Klassenzimmer aus, in dem so viel Tageszeit verbracht wird? Oder: Werden Projekte in kleinen oder in großen Gruppen bearbeitet?

Würde man gemeinsam Vor- und Nachteile diskutieren und entscheiden, hätten die Kinder das Gefühl, dass sie ihren Alltag aktiv mitgestalten können, statt dass über sie bestimmt wird. Immerhin verbringen Pflichtschüler mehr als 10.000 Stunden ihres Lebens in der Schule. Ihre Meinung zählt allerdings nur selten.

Umfrage unter Schülerinnen und Schülern

Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Instituts für Jugendkulturforschung im Auftrag von SOS-Kinderdorf. Demnach hat jedes dritte Kind das Gefühl, dass auf seine Meinung kein Wert gelegt wird. Das trübt die Freude und die Motivation. „Jedes zweite Kind sagt, es würde lieber in die Schule gehen, wenn es mitbestimmen könnte“, erklärt die Kinderrechtsbeauftragte Birgit Schatz. Das bisher vorhandene Instrument der Schulsprecher, die ab der 5. Schulstufe gewählt werden können, sind ihr zu wenig. „Die haben einen sehr engen Handlungsspielraum.“