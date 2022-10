Polaschek verteidigte Uni-Budget: 500 Millionen Erhöhung "nicht wenig"

Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) hat die Budgeterhöhung für die Universitäten erneut verteidigt. Das Plus von einer halben Mrd. Euro in den kommenden beiden Jahren sei "nicht wenig", so der Minister Donnerstagabend vor Journalisten. Die Universitäten seien erst vor kurzem mit darüber hinausgehenden Mehrforderungen an das Ministerium herangetreten.

Ausgangspunkt bei den Budgetgesprächen seien die von den Unis im Frühjahr berechneten Mehrkosten aufgrund der Teuerung in Höhe von 475 Mio. Euro gewesen. "Es war aber auch klar, dass die Unis einen Beitrag werden leisten müssen", betonte Polaschek. Dass die Universitäten vor rund drei Wochen mit neuen Berechnungen und einem daraus resultierenden Mehrbedarf von 1,2 Mrd. Euro bis 2024 an das Ministerium herangetreten seien, sei nicht vorhersehbar gewesen.

Man sei nun in Gesprächen, wie man mit den neuen Zahlen umgehen solle. Kein Verständnis hatte Polaschek für die Äußerung der Präsidentin der Universitätenkonferenz (uniko), Sabine Seidler, die angesichts der Budgetzahlen von einem "schwarzen Tag" gesprochen hatte. "Das finde ich nicht in Ordnung. Die Unis haben einen Mehrbedarf, keine Frage. Aber wenn die Steuerzahler den Unis eine halbe Milliarde Euro geben, finde ich das nicht angemessen."