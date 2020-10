Schritt für Schritt zum "Lockdown light"

„Wellenbrecher“ wie in Deutschland? Nächtliche Ausgangssperre wie in Frankreich? Versammlungsverbot im öffentlichen Raum wie in der Schweiz?

Eine Verschärfung der aktuell in Österreich geltenden Regeln ist unvermeidbar. Allein am Donnerstag wurde mit 4.453 Neuinfektionen ein neuer Höchststand registriert.

Während in Deutschland die schärferen Maßnahmen bei verhältnismäßig geringeren Infektionszahlen (16.774 Neuinfektionen) bereits am Montag gelten, lässt sich die Regierung in Österreich noch Zeit. Am Freitag, wird Türkis-Grün mit den Sozialpartnern beraten, am Samstag mit Parlamentsfraktionen und Landeshauptleuten sprechen und anschließend die neuen Maßnahmen inklusive Fahrplan präsentieren.

Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) berieten am Donnerstag mit Experten über die Lage in den Spitälern. Kurz hatte zuletzt 6.000 Neuinfizierte pro Tag über zwei Wochen als kritischen Wert genannt, an dem die Kapazitätsgrenze des Gesundheitssystems in Österreich erreicht sei. Die Experten hätten ihm das am Donnerstag bestätigt, sagte er. Gesundheitsexperte Herwig Ostermann ergänzte, dass von 2.000 Intensivbetten maximal 1.800 belegt sein dürften. Und Gesundheitsminister Anschober geht davon aus, dass beim aktuellen Trend „eine Überschreitung der Kapazitätsgrenzen Mitte, Ende November“ eintreten werde. Auch SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner, ehemals höchste Gesundheitsbeamtin der Republik, warnte vor einem Überschreiten der Kapazitäten bereits in 20 Tagen. Ein Lockdown ist aus ihrer Sicht „unvermeidlich“.

Von Regierungsseite will niemand von „Lockdown“ sprechen. In Deutschland wurden Maßnahmen beschlossen, um eine „gesundheitliche Notlage zu verhindern“, wie Kanzlerin Merkel betont. In Österreich wird vor einer „klinischen Notstandszone“ gewarnt. Um die zu verhindern, könnten neue Maßnahmen ab 2. 11. für drei bis vier Wochen gelten. Welche genau – darüber wird noch diskutiert.