Regierungssuche: Hofburg-Gespräche vor dem Ende

Beobachter erinnerte der Ablauf frappierend an den Freitag und Herbert Kickl. Auch der FPÖ-Chef wollte am Freitag kein Wort verlieren, nachdem er Österreichs prominenteste Tapetentür hinter sich geschlossen hatte.

Nachdem Karl Nehammer eineinhalb Stunden in Alexander Van der Bellen s Büro verbracht hatte, durchmaß er in forschem Schritt das Maria-Theresien-Zimmer. Er ignorierte Mikrofone und Kameras. Und als der ÖVP-Chef beinahe schon im nächsten Raum war, rief ihm eine Journalistin nach "Wie war's?".

Als hätte er sich Kickl und Nehammer zum Vorbild genommen, gab sich am Montag auch Andreas Babler auffallend wortkarg, nachdem er das Staatsoberhaupt gesprochen hatte. "Sehr vertrauensvoll“ sei der vertrauliche Dialog gewesen, so der SPÖ-Chef. Und in diesem "sehr guten Gespräch" habe man sich "über die politische Lage in Österreich" ausgetauscht.

Regierungsbildung

An der Lage hat sich nicht rasend viel geändert.

Wie berichtet lud der Bundespräsident die Parteichefs - geordnet nach ihrer Stärke bei der Wahl - zu informellen Gesprächen. Und nachdem am Freitag Herbert Kickl in der Präsidentschaftskanzlei vorstellig wurde, folgten Nehammer, Babler und am Dienstag Beate Meinl-Reisinger (Neos) und Werner Kogler (Grüne).

Wer sich erhofft oder gar erwartet, dass der Bundespräsident nach dieser Runde eine konkrete Vorgabe macht oder vielleicht den Auftrag für eine Regierungsbildung vergibt, sollte sich auf eine Enttäuschung einstellen. Denn bis Montagabend war unklar, ob sich Van der Bellen überhaupt zu den informellen Gesprächen äußert. Die Chancen dafür stünden 50:50, hieß es in der Hofburg.