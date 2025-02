Was die Bundestagswahl mit Österreichs Regierungsverhandlungen zu tun hat

"Wie es Ländern und Regierungen geht, die versuchen, mit rechtspopulistischen, rechtsextremen Parteien zusammenzuarbeiten, das können Sie zur Zeit in Österreich anschauen. Da haben Sozialdemokraten versucht, dann Christdemokraten versucht, mit dieser sogenannten freiheitlichen Partei in Österreich - damals Haider - Regierungen zu bilden", argumentiert Merz erneut, warum er, der in Umfragen führt, nicht mit der Alternative für Deutschland (AfD) und Alice Weidel Regierungsgespräche führen wird. So weit - so bekannt.

Neu ist, welchen Zusammenhang die Freiheitlichen mit der deutschen Bundestagswahl herstellen.