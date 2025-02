Türkis-Rot: Schnittmengen und Stolpersteine

Beide Parteien treten für eine Bundesstaatsanwaltschaft ein, in den Details ist man uneins. Ebenso wie bei den als nötig erachteten Sparmaßnahmen im ORF. In außen- und sicherheitspolitischen Fragen sollte es – anders als mit der FPÖ – kaum Hürden geben. Dafür hapert es im persönlichen Umgang.

Wie wollen SPÖ und ÖVP die Verwundungen überwinden? Immerhin sind weitgehend dieselben Personen am Werk.

Genau das, so hieß es am Freitag, sei in den Gesprächen die Frage. Details, wie die gemeinsame Basis wieder hergestellt werden soll, will man tunlichst nicht preisgeben – um Vertrauen zu schaffen, so heißt es, sei Vertraulichkeit gefragt.