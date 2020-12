Raab: "Macht Sinn, dort hinzugehen, wo Arbeit ist"

Das war bis dato nicht der Fall?

Nein. Auch die Islamische Glaubensgemeinschaft hat Interesse daran, welcher Imam in einer ihrer Einrichtungen tätig ist. Daher werden wir das Verzeichnis erstellen. Wir stehen vor dem Problem, dass es Hassprediger auch im deutschsprachigen Raum gibt, die Österreich besuchen, hier in einer Einrichtung predigen und dann wieder nach Deutschland oder in die Schweiz zurückkehren. Sollten im Internet Videos von einem Hassprediger auftauchen, wir etwa im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem Verfassungsschutz Kenntnis darüber bekommen, dass der Hassprediger auch in Österreich war, dann haben wir künftig mehr Handhabe. Es muss im Interesse jeder Religionsgemeinschaft sein, zu wissen, wenn jemand in ihrem Namen Hass verbreitet.

Welche Handhabe haben Sie dann?

Wir können gegen die Einrichtungen vorgehen, die Hassprediger nach Österreich holen.