Mehr Anrufe bei Frauen-Helpline, aber kein Anstieg häuslicher Gewalt

Seit Beginn der Corona-Krise wurde auch in Österreich erwartet, dass die Anzahl der Fälle häuslicher Gewalt zunimmt. Laut Berichten war das in China der Fall, als immer mehr Menschen unter Quarantäne gestanden sind. Bisher sei allerdings "keine Steigerung feststellbar" gewesen, sagt Polizeisprecher Walter Schwarzenecker. Das gilt auch für die einzelnen Bundesländer. Die Exekutive gehe jedoch davon aus, „dass es in den nächsten Wochen dazu kommen könnte“.

Mehr Anrufe

Einen Anstieg sieht man auch in den sechs niederösterreichischen Frauenhäusern nicht. Es gebe allerdings vermehrt telefonische Anfragen und Beratungen, hieß es aus dem Büro von Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig ( SPÖ).

Im Frauenhaus Burgenland bemühen sich die Verantwortlichen um die Bereitstellung weiterer Unterkünfte, da die Anfragen diesbezüglich stark gestiegen seien. Man habe bemerkt, „dass sehr, sehr viel mehr anrufen“, sagte Isabel Bernhardt vom Frauenhaus Burgenland. Momentan läute das Telefon fast ununterbrochen. Es werde auch gefragt, „ob wir weiter aufnehmen. Wir haben keinen Aufnahmestopp“, betonte sie.

Verunsicherung in der aktuellen Situation

Auch bei der Frauen-Helpline 0800-222-555 gab es aus ganz Österreich „in der vergangenen Woche 50 Prozent mehr Anrufe“, sagte Maria Rösslhumer, Geschäftsführerin vom Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF). „Die Hälfte davon hängt mit Gewalt zusammen“, erläuterte sie. Die Zahll der Beratungsgespräche würde zunehmen.

Die andere Hälfte des Zuwachses habe mit Verunsicherung zu tun, wie mit der aktuellen Situation umzugehen sei. Mit Fortdauer der Beschränkungen erwartet Rösselhumer „schon mehr, wenn man sich die Zahlen der Arbeitslosigkeit anschaut“. Damit steige laut Studien auch die häusliche Gewalt.