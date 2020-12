Anti-Terror-Paket: "Kein Allheilmittel gegen den Terror"

Auch der Terrorismusexperte Nicolas Stockhammer von der Universität Wien sieht im neuen Passus einen koalitionsinternen Handel. Trotzdem, meint er, sei es sinnvoll, „alles auf Herz und Nieren zu prüfen, damit Österreich besser gegen den Terrorismus aufgestellt ist“. Denn der umstrittene neue Straftatbestand ist nur eines von vielen Rädchen im Kampf gegen Gefährder.

Wird ein Islamist bedingt aus der Haft entlassen, kann das Gericht künftig eine Überwachung mit Hilfe der Fußfessel veranlassen. Eine Maßnahme, die schon in einigen europäischen Ländern, beispielsweise in den Niederlanden, existiert. „Hier hat die Regierung Österreich auf internationales Niveau gebracht“, so Terror-Forscher Stockhammer.

Allerdings warnt er auch, dass die Fußfessel noch „kein Allheilmittel vor weiteren Terroranschlägen“ sei. So überfiel 2016 trotz elektronischer Überwachung Adel K. mit einem Komplizen eine Kirche in Nordfrankreich und ermordete einen Pfarrer. In Deutschland flog 2017 ein islamistischer Gefährder nach Griechenland – und das trotz Fußfessel.