Pressekonferenz in Wien: Rechtsextreme wollten bewaffnete Miliz aufstellen

Wenn Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) und der Wiener Polizeipräsident Gerhard Pürstl am Samstag zu einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz laden, dann ist der Ermittlungserfolg vermutlich tatsächlich so "spektakulär" wie in der Medieneinladung beschrieben. Es soll Waffen- und Drogensicherstellungen bei extremistischen Gruppierungen gegeben haben.

Wie der KURIER vorab erfuhr, dürfte es ich um die rechtsextreme Szene handeln, darunter soll sich auch ein sehr prominenter Rechtsextremer befinden, der bereits eine langjährige Haftstrafe wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung ausgefasst hat. Er wurde einst verdächtigt, mit der Briefbomben-Serie, die Österreich in den 90er-Jahren erschütterte, in Verbindung zu stehen.