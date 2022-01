Omikron-Welle: Ein-Aus-Schalter für die Impfpflicht?

Wenn, wie alle ernst zu nehmenden Experten sagen, die Omikron-Variante um ein Vielfaches infektiöser ist als alle bisher bekannten Varianten, und wenn sich damit in den nächsten Tagen abertausende Menschen infizieren, ist die gesetzliche Impfpflicht dann nicht längst obsolet?

Wer zuletzt Epidemiologen wie Gerald Gartlehner zugehört hat, der konnte aufs Erste diesen Eindruck gewinnen. Gartlehner will die Impfpflicht zumindest „überdenken“ – die hohe Zahl an Ansteckungen könnte dazu führen, dass so viele Menschen gegen Corona immun werden wie noch nie.

Tatsächlich ist der nahe liegende Schluss – wenn sich viele Menschen schnell anstecken, ist die Impfpflicht überflüssig – ein zu einfacher.