Susanne Raab: Wenn Menschen um Asyl werben, dann sind sie in der Bundesgrundversorgung. Hier gibt es Sachleistungen wie Wohnen, Essen und Kleidung und eben 40 Euro Taschengeld. Wird ein Migrant zu einem Verfahren zugelassen, dann wird er im jeweiligen Bundesland entweder in einem staatlichen oder privaten Quartier untergebracht. Im Fall eines privaten Quartiers wird die Grundversorgung von bis zu mehreren Hunderten Euros bar ausbezahlt und genau hier erachten wir eine Bezahlkarte als sinnvoll an.

Konkretisieren Sie den Missbrauchsvorwurf.

Es ist in unseren Integrationskursen laufend Thema, dass das Geld in die Herkunftsländer geschickt wird.

"Integration heißt Anpassung“, steht im "Österreichplan“ der ÖVP. Woran genau sollen sich Frauen, Männer und Kinder anpassen?

Natürlich bedeutet Integration auch Anpassung, und zwar an die Werte, die wir in Österreich und Europa leben. Es kommen Menschen aus vollkommen anderen Kulturkreisen zu uns, in denen es keine Gleichberechtigung von Mann und Frau gibt. In denen die Demokratie und der Rechtsstaat keinen Wert haben, es keinen Respekt vor Institutionen wie Polizei, Justiz oder anderen Religionen gibt. Es gibt keine Option, sich nicht an diese Werte anzupassen – sie sind kompromisslos zu akzeptieren. Für mich ist es inakzeptabel, wenn sich ein Mann nicht von einer Ärztin behandeln will, wenn Polizistinnen nicht akzeptiert werden oder junge Mädchen auch hier bei uns in Österreich zwangsverheiratet werden oder unter Genitalverstümmelung leiden müssen.