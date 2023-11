Asyl: So viele Personen wurden heuer schon abgeschoben

Mehr Asylwerber und -berechtigte in der Grundversorgung

Indes zeigt eine Anfragebeantwortung des Innenministeriums an den freiheitlichen Abgeordneten Hannes Amesbauer, dass die Zahl der am Asylweg in die Grundversorgung gelangten Personen leicht ansteigend ist. Im September waren in dieser Betreuung:

Knapp 19.000 Asylwerber,

gut 3.200 Asylberechtigte,

knapp 10.300 subsidiär Schutzberechtigte.

Das sind rund 4.000 mehr als zur gleichen Zeit im Vorjahr.

Das letzte Mal einen höheren Wert gab es 2018, als Herbert Kickl (FPÖ) das Innenressort leitete. Während damals die Zahl der Asylberechtigten und subsidiär Schutzberechtigten ähnlich war wie heuer, war jene der Asylwerber in der Grundversorgung mit rund 32.000 Personen deutlich höher.

Aktuell die größte Gruppe in der Grundversorgung stellen nicht Asylwerber sondern Vertriebene aus der Ukraine.