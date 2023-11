Bischöfe kritisieren Asyl-Politik: "Kalkül, bei Wahlen zu punkten"

Österreichs katholische Bischöfe kritisieren den Umgang mit Asyl und Migration im Land. In den vergangenen Jahrzehnten hätte sich die öffentliche Debatte darüber verschärft und negativ emotionalisiert, heißt es in einer Erklärung nach der Herbstvollversammlung und weiter: "Nicht selten steckt dahinter das politische Kalkül, damit bei Wahlen zu punkten." Eine Versachlichung der Debatte wäre "dringend nötig", so die Bischöfe.

