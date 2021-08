Österreich will weiter nach Afghanistan abschieben - aber wie?

Auch in den Niederlanden wurde ein Abschiebestopp von zunächst sechs Monaten beschlossen, erklärte Justizministerin Ankie Broekers-Knol in einem Brief an das Parlament. Eigentlich habe die Regierung ihre Afghanistan-Politik erst im Oktober aktualisieren wollen. „Im Lichte der sich schnell verschlechternden Lage“ sei dies nun vorgezogen worden.

Und jetzt?

Im Innenministerium in Wien beharrt man darauf: "Ein faktisches Aussetzen von Abschiebungen steht derzeit nicht zur Diskussion", sagte ein Sprecher. Die Lage in Afghanistan werde gemeinsam mit dem Außenministerium laufend beobachtet und beurteilt.

Praktisch ist eine Abschiebung unter den derzeitigen Bedingungen aber so gut wie unmöglich: Erstens, weil Österreich bisher gemeinsam mit Deutschland oder zuvor über Frontex Flüge organisiert hat. Beide sind jetzt aus dem Spiel. Den letzten Charterflug nach Afghanistan gab es am 16. Juni.

Österreich will sich dem Vernehmen nach selbst um Flüge kümmern. Welche Fluglinie sich darauf einlässt, ist fraglich. Ebenso, ob so ein Flieger überhaupt in Kabul landen darf (siehe Vorfall am 3. August). Derzeit kommt man auch als Normalbürger nur über Umwege nach Afghanistan: Entweder von Wien nach Istanbul und von dort mit den Turkish Airlines nach Kabul, oder über Dubai mit den Emirates.

Zweitens dürften Abschiebungen gegen die Menschenrechtskonvention verstoßen, wie der EGMR bereits am 6. August zu bedenken gab. Ein Urteil war das noch nicht und freilich ging es um einen Einzelfall. Ein deutliches Signal ist die einstweilige Verfügung aber sehr wohl.

Drittens wird Österreich mit seiner Strategie sehr einsam sein. Wie gesagt: Deutschland, die Niederlande, Schweden, Finnland und Norwegen haben sich klar gegen Abschiebungen nach Afghanistan positioniert.