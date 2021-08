Afghanische Botschafterin: „Kämpfen an vorderster Front gegen den Terrorismus“

Neue Hoffnung für Masar-e Scharif: Frische Elitesoldaten verstärkten am Mittwoch die Verteidigung, auch Marschall Raschid Dostum, berüchtigter Warlord und einflussreicher Mann, ist in die 470.000-Einwohner-Stadt gereist, um zu ihrer Verteidigung aufzurufen. Es ist höchste Zeit – die Taliban drohen Masar-e Scharif langsam aber sicher einzuschließen. So wie sie es schon bei Städten wie Kundus gemacht haben.

Die Kämpfer sind mitnichten alle Afghanen: Vor allem Pakistan schickt immer wieder neue Kämpfer ins Land – laut afghanischer Regierung kürzlich 15.000. Doch auch aus Ländern wie Usbekistan aber auch dem Irak und Syrien sickern Kämpfer ein, die sich verschiedenen Terrorgruppen anschließen.