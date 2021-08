Die militant-islamistischen Taliban haben eine zweite Provinzhauptstadt in Afghanistan erobert. Am Samstag fiel auch Sheberghan in der Provinz Jowzjan im Norden des Landes. Weniger als 24 Stunden zuvor war die kleine Provinzhauptstadt Zaranj in Nimroz an der iranischen Grenze praktisch kampflos an die Taliban gefallen.

"Security Alert" der US-Botschaft

Damit geht der Vormarsch der Taliban weiter. Am Freitag meldeten die Taliban selbst, den "Chefsprecher" der afghanischen Regierung ermordet zu haben. Zudem belagern die Islamisten noch mehrere weitere der 34 Provinzhauptstädte. Aufgrund der aktuellen Lage im Land hat die US-Botschaft in Kabul am Samstag einen "Sicherheitsalarm" veröffentlicht. US-Bürger werden aufgefordert, das Land schnellstmöglich zu verlassen.