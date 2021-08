Österreich und Deutschland aber lehnen einen Abschiebestopp nach Afghanistan ab. Die neue afghanische Botschafterin in Wien, Manizha Bakhtari, bat daraufhin am Freitag im Ö1-Morgenjournal in einem dramatischen Appell:

Europa solle den Abschiebestopp sogar auf unbestimmte Zeit verlängern – „Es geht um das Überleben dieser Menschen. Wenn sie zurückkommen, würden wir ihr Leben aufs Spiel setzen. Es herrscht Krieg.“

In einer eher ungewöhnlich harschen Reaktion darauf wurde die Botschafterin nur Stunden darauf ins österreichische Außenministerium gebeten. Zusammen mit Vertretern des Innenministeriums sollte der Diplomatin abermals „Österreichs Standpunkt klar dargelegt“ werden.

Und der lautet: Österreich will an freiwilligen und unfreiwilligen Rückführungen festhalten. Wobei die Zahl von Afghanen, deren Asylansuchen abgewiesen und die in ihre Heimat ausgeflogen wurden, klein ist:

Knapp weniger als 50 Personen waren es heuer, im Vorjahr dürften es ebenso viele gewesen sein. Für 2017 bis zum Mai dieses Jahres gibt das Innenministerium in Wien 2.164 Rückführungen an.