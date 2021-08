Afghanistan: "Islamischer Staat“ oder "Islamisches Emirat“?

Einen Taliban-Kämpfer, einen afghanischen Geheimagenten, einen pakistanischen Botschaftsmitarbeiter – alle drei will der „Islamische Staat, Provinz Khorasan“ (IS-K) ermordet haben. Alle drei in den vergangenen Tagen, in der nordostafghanischen Stadt Jalalabad. Immer wieder schlägt der Ableger der Terrormiliz zu, zuletzt sorgte ein Anschlag auf eine Schule in Kabul für Aufsehen, als 90 Menschen, zum größten Teil junge Schülerinnen, ums Leben kamen. Auch in Pakistan verüben die Terroristen regelmäßig Anschläge auf Soldaten.