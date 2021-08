Pro

Wer täglich die Nachrichten über den Vormarsch der Taliban in Afghanistan verfolgt, der muss dagegen sein, dass Asylwerber zurück in ihr Heimatland abgeschoben werden. Wer sich den Tod der 13-jährigen Leonie vor Augen hält, für den vier Afghanen als Verdächtige verantwortlich gemacht werden, muss dagegen sein, dass es keine Abschiebeflüge nach Kabul geben soll.

Die Diskussionen zu diesem Thema sind leider immer nur situationsgetrieben. Aktuelle Ereignisse bestimmen in der Öffentlichkeit den Zugang, Meinungsschwankungen ziehen sich durch die Politik. Noch vor wenigen Wochen hatten sich einige Parteien klar gegen Abschiebungen nach Afghanistan gestellt. In einem Fall sollte es sogar einen Parteitagsbeschluss gegen Abschiebungen in diese Region geben. Nur wenige Tage später, als das Verbrechen an der Schülerin Leonie passierte, kritisierten Vertreter dieser Partei, dass die Bundesregierung nicht konsequenter abschiebt.

Deswegen sollten die Abschiebeflüge weiter durchgeführt werden, solange sie möglich sind. In der momentanen Situation vielleicht nicht für alle Flüchtlinge, deren Asylantrag abgelehnt worden ist, aber auf jeden Fall für jene, die in Österreich straffällig geworden sind. Es ist auf jeden Fall abschreckender, dass nach einer Straftat die Abschiebung in die Heimat droht, als dass Täter bei uns zu einem Gefängnisaufenthalt verurteilt werden. Gleichzeitig werden Flüchtlinge versuchen, in jene Länder zu kommen, die die Abschiebeflüge nach Afghanistan mittlerweile gestoppt haben. Was letztendlich direkte Auswirkungen auf das Schlepperwesen hat.

Zugegeben, das ist nicht wirklich ein humanistischer Zugang zur Lösung des Problems – aber ein realistischer. Und Realismus ist gefragt, wenn jetzt die Flüchtlingszahlen steigen werden.

Martin Gebhart ist Leiter des Ressorts Chronik im KURIER