Taliban und China: "Vertrauenswürdige Freunde"

Was das bedeutet, zeigen die Taliban seit Beginn des Abzugs (siehe Grafik). Kein Tag vergeht, an dem die islamistische Miliz keine neuen Gebiete einnimmt, derzeit legt sie ein Hauptaugenmerk auf Provinzhauptstädte, hat bereits 6 von 34 erobert. Der chinesische Außenminister würde die „Rolle der Taliban beim Aufbau des Landes“ unterstützen, forderte jedoch keine Einmischung in innerchinesische Angelegenheiten oder Verbrüderungen mit der „Islamischen Ost-Turkestan-Partei“, die Peking als Terrororganisation ansieht und die in Westchina für Anschläge verantwortlich gemacht wird.