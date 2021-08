EU-Botschafter in Kabul empfiehlt, Abschiebungen nach Afghanistan auszusetzen

Aus Gebieten, die die Taliban eingenommen hätten, würden Massenhinrichtungen gemeldet sowie Angriffe auf Regierungsvertreter und ihre Familien, erklärte die Menschenrechtskommissarin. Schulen, Kliniken und Wohnhäuser würden zerstört und Anti-Personenminen ausgelegt. Frauen dürften nach diesen Berichten ihre Häuser nicht mehr verlassen. In einigen Fällen sollen Frauen in der Öffentlichkeit geschlagen worden sein, wenn sie gegen die neuen Regeln verstießen. Eine Frauenrechtlerin sei erschossen worden. "Die Menschen befürchten zurecht, dass die Machtübernahme der Taliban alle Fortschritte der letzten zwei Jahrzehnte im Menschenrechtsbereich ausradiert", sagte Bachelet.

Beim Vormarsch der Taliban rückt unterdessen die Stadt Mazar-e-Sharif in den Fokus. Die Aufständischen schickten sich am Dienstag nach Angaben von Bewohnern an, ihre Kontrolle über jüngst eroberte Gebiete in der Region zu festigen und befanden sich in der Position, von verschiedenen Richtungen aus auf Mazar-e-Sharif vorzustoßen. Sollte die größte Stadt in der Region in die Hand der Extremisten fallen, wäre das ein weiterer herber Rückschlag für die Regierung in Kabul. Präsident Ashraf Ghani appellierte daher Beratern zufolge an regierungsfreundliche Milizen, seine Truppen zu unterstützen. Der Chef einer Miliz im Norden gelobte, Mazar-e-Sharif bis zu seinem "letzten Tropfen Blut" zu verteidigen. "Ich sterbe lieber würdevoll als verzweifelt", schrieb Atta Mohammad Noor auf Twitter. Die Taliban rücken nach Angaben von Einwohnern außerdem in Aybak vor. Die Hauptstadt der Provinz Samangan liegt an der Hauptverbindungsstraße zwischen Mazar-e-Sharif und Kabul.

Seit dem Beginn des Abzugs der internationalen Truppen Anfang Mai haben die Taliban massive Gebietsgewinne verzeichnet und erobern derzeit eine Provinzhauptstadt Afghanistans nach der nächsten. Die Taliban hatten von 1996 bis zur US-geführten Intervention 2001 weite Teile Afghanistans unter ihrer Kontrolle.