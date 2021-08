Fünf Städte in drei Tagen erobert: Taliban-Sturmlauf im ganzen Land

Denn in den vergangenen drei Tagen sorgte die islamistische Miliz im ganzen Land für Hiobsbotschaften: Fünf Provinzhauptstädte erobert, in der Hauptstadt Kabul den Regierungssprecher erschossen – die Taliban zeigten, dass sie überall im Land zuschlagen können. Die neuesten Entwicklungen ließen die US-Botschaft in Kabul eine neuerliche Warnung an US-Bürger in Afghanistan aussprechen: Jeder solle das Land „sofort verlassen“. Seit dem Beginn des Abzugs der US- und NATO-Truppen Anfang Mai sind die Taliban fast überall im Land auf dem Vormarsch.