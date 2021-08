Deutscher Abschiestopp nach Afghanistan: Debatte hat sich in Österreich damit vorerst erledigt

Der vorerst letzte Flug mit abgeschobenen Asylwerbern an Bord hätte vor einer Woche von München aus über Wien nach Afghanistan starten sollen. Doch er wurde abgesagt. Und einen neuerlichen Flug nach Kabul wird es so bald nicht mehr geben.

Wie das Innenministerium in Berlin am Mittwoch bekannt gab, werden vorerst keine weiteren Abschiebungen nach Afghanistan mehr stattfinden. Die Regierung der Niederlande schloss sich diesem Schritt an.

Indirekt kommen dadurch auch die Abschiebungen aus Österreich vorerst zu einem Stopp. Denn abgeschoben wird zumeist in Zusammenarbeit mehrerer EU-Staaten. Bisher hatte oft die EU-Grenzschutzagentur Frontex die Sammelflüge kooordiniert. Doch diese Flüge wurden schon im Juni gestoppt.

Die Regierung in Wien aber beharrt: „Ein faktisches Aussetzen von Abschiebungen steht derzeit nicht zur Diskussion“, sagt ein Sprecher des Innenministeriums am Mittwoch gegenüber der APA. Die Lage in Afghanistan werde gemeinsam mit dem Außenministerium laufend beobachtet und beurteilt.

Zuletzt wollte Deutschland die Flüge organisieren, noch aber kam kein solch ein Flug zustande. Österreich wird auf eigene Faust keine Abschiebeflüge nach Afghanistan durchführen.

„Der Bundesinnenminister hat aufgrund der aktuellen Entwicklungen der Sicherheitslage entschieden, Abschiebungen nach Afghanistan zunächst auszusetzen“, sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums.

Vormarsch der Taliban