Nehammer im Sommergespräch: "Dieselprivileg und Pendlerpauschale bleiben"

Zum Abschluss der ORF-Sommergespräche lud Gastgeber Martin Thür Bundeskanzler und ÖVP-Chef Karl Nehammer an den Traunsee. Nehammer steht vor der nahezu unmöglichen Ausgabe, den fulminanten Wahlerfolg der ÖVP unter Sebastian Kurz von 2019 mit knapp 37,5 Prozent zu verteidigen. Laut aktuellen Umfragen ist ein zweistelliges Minus für die Volkspartei wahrscheinlich, dennoch muss er nur um seinen Chefsessel bangen, wenn die ÖVP hinter die Sozialdemokraten auf Platz 3 fällt. Danach schaut es derzeit aber nicht aus.

Das Gespräch entwickelte sich mehrmals zu einer Fachdiskussion, der wohl nicht alle Zuseherinnen und Zuseher folgen konnten.

Vergleichsweise einfach die Eröffnungsfrage, ob Nehammer eigentlich Türkis oder Schwarz besser findet. Nehammers Vor-Vorgänger als ÖVP-Chef, Sebastian Kurz, hatte die ÖVP-Parteifarbe Schwarz ja in Türkis geändert. Nehammer blieb gelassen, ihm gefielen beide Farben, und, auf die Partei umgemünzt, gehe es doch mehr um die inhaltliche Qualität.

Kein Sparpaket

Thür wollte dem ÖVP-Chef dann entlocken, dass nach der Wahl ein Sparpaket kommen müsse, weil das nahezu alle Wirtschaftsforscher als unumgänglich bezeichneten. Nehammer blieb auch da gelassen, sein Plan sei vielmehr, so viel mehr Wirtschaftswachstum zu generieren, dass das Plus an Steuereinnahmen für ein ausgeglichenes Budget sorgen werde.