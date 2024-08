SPÖ-Chef Babler im Sommergespräch: "Ich will eine Gesellschaft ohne Sozialmärkte"

Einer der Gründe dafür: Im Unterschied zu den anderen Parteichefs ringt Babler in diesen Tagen - wieder einmal - um die innerparteiliche "Lufthoheit", seine Autorität steht zur Disposition. Denn kaum war die Affäre um den zurückgetretenen Linzer Bürgermeister Klaus Luger halbwegs erledigt (Details siehe hier ), musste Babler öffentlich Kritik der Zweiten Nationalratspräsidentin Doris Bures einstecken. Wie berichtet fürchtet die Zweite Nationalratspräsidentin, die Partei könnte aufgrund ihres Wahlprogramms nicht ernst genommen werden.

Montagabend war Andreas Babler an der Reihe, der Vorsitzende der SPÖ gastierte im ORF-Sommergespräch. Und knapp fünf Wochen vor der Nationalratswahl war das Interview des roten Spitzenkandidaten das vermutlich spannendste in dieser Gesprächsreihe.

In der Folge ging es dann um die inhaltliche Kritik, wonach die Forderungen im Wahlprogramm schlichtweg nicht finanzierbar seien. Ganz allgemein hält Babler dem entgegen: "Dieses Programm ist gegenfinanziert!"

Kritik sei legitim und wichtig, inhaltlich teile er sie nicht. Und dann verteidigte Babler Bures sogar. Das Wahlprogramm sei noch in Abstimmung. "Es gab nur eine Gegenstimme - und das war nicht Doris Bures." Und überhaupt leiste die Zweite Nationalratspräsidentin wertvolle Arbeit in der Bewegung.

Wie also legte er's an, der rote Parteichef?

Glaubt man Babler, so sind die ausgabenseitigen Maßnahmen des SPÖ-Wahlprogramms mit 12,5 Milliarden Euro zu beziffern. Dem stünden durch Wirtschaftswachstum und andere Faktoren bedingte Mehr-Einnahmen von 14 Milliarden Euro gegenüber - es gäbe also einen positiven Saldo was die Einnahmen des Staates angeht.