Andreas Babler und die SPÖ: Verlieren um jeden Preis

Nur scheinbar ein vergebener Elfmeter. Tatsächlich haben die Roten in den vergangenen Tagen alles unternommen, um den Job ihrer Gegner gleich selbst zu erledigen. In einer in dieser Form wohl einzigartigen Bloßstellung des eigenen Parteichefs: Fünf Wochen vor der Wahl kamen der stellvertretenden Parteivorsitzenden Doris Bures schwere Bedenken bezüglich des in den wesentlichen Punkten ohnehin schon länger bekannten Wahlprogramms. Sie richtete diese schriftlich an ihre Präsidiumskollegen, woraufhin sie – wenig überraschend – umgehend an die Öffentlichkeit gerieten.

Und all das nur wenige Stunden nach dem parteiinternen Gezerre rund um den in der Brucknerhaus-Causa der Lüge überführten Linzer Bürgermeister Klaus Luger.