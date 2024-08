Causa Luger: SPÖ-Chef Bablers mühsam erkämpfter Erfolg

Doch ist damit die Causa für die SPÖ – auch in Hinblick auf den aktuellen Wahlkampf – erledigt? Und was sagen die Vorgänge der vergangenen Tage über das Krisenmanagement und die Führungsstärke des intern nach wie vor nicht unumstrittenen Bundesparteichefs aus?

Allzu leicht hat sich Babler jedenfalls nicht getan, den offensichtlich politisch untragbar gewordenen Luger – pikanterweise einer der prominentesten parteiinternen Gegner des Parteichefs – zum Rücktritt zu bewegen. Das zeigt allein schon der Umstand, dass er sich am Donnerstag gezwungen sah, Luger die entsprechende Aufforderung (samt Androhung eines Verfahrens vor dem Schiedsgericht) in aller Öffentlichkeit zu übermitteln. Üblicherweise werden solch' heiklen Affären intern und diskret geregelt.

Luger nicht erreichbar

Sollte es – wie aus Parteikreisen zu vernehmen ist - tatsächlich so gewesen sein, dass Babler so handeln musste, weil Luger für ihn schlichtweg telefonisch nicht erreichbar war, lässt das tief in die aktuelle innere Verfasstheit der Sozialdemokratie blicken.