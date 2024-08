Lugers Lügen-Affäre: Staatsanwaltschaft prüft Anfangsverdacht

Seinen Rücktritt als Bürgermeister von Linz per 2. September hat Klaus Luger (SPÖ) am Freitag zu Mittag wortreich samt neuerlicher Bitte um Entschuldigung erklärt. Der Druck in der Brucknerhaus-Affäre, in der er dem entlassenen künstlerischen Direktor Dietmar Kerschbaum die Unterlagen für das Hearing zugeschanzt und dann darüber noch gelogen hat, war zu groß geworden, auch der Rückhalt innerhalb der SPÖ ist gebröckelt.