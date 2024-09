Nehammer und die ÖVP hoffen wieder auf einen "Absturz ins Glück"

Trotz dieser desaströsen Ausgangslage und eines Wahlkampfs, der in punkto Professionalität nicht ansatzweise an die Kampagnen der Kurz-Ära heranreicht, blickt man in der ÖVP paradoxerweise mit einer gewissen Zuversicht auf den 29. September. Ähnlich wie schon bei der EU-Wa hl im Juni erhoffen sich viele Türkise – wie es Hofer formuliert – einen „Absturz ins Glück“. Sprich: Das Ergebnis könnte mit Platz zwei trotz aller Verluste weniger schlimm als befürchtet ausfallen und der Kanzlersessel gerettet werden.

Dies habe laut Experten vor allem mit den Problemen der SPÖ zu tun, die nach den jüngsten inneren Wirren in einer „Mobilisierungskrise“ stecke. Die Roten fallen daher in den Umfragen immer weiter hinter die zweitplatzierten ÖVP zurück, während sich diese im Windschatten der FPÖ halten kann. „Mit der Hoffnung, dass vielleicht sogar Platz eins noch möglich ist, lassen sich die eigenen Funktionäre mobilisieren“, ist Hofer überzeugt.

Im verbleibenden Wahlkampf werde die ÖVP daher wohl versuchen, mit der Botschaft „Nur wir können Herbert Kickl noch abfangen“, möglichst viele strategische Wähler an Bord zu holen. Wähler also, die alles andere als ÖVP-Fans sind, aber dann doch mit Bauchweh Karl Nehammer wählen, um die FPÖ als stimmenstärkste Partei zu verhindern. Auch mit der Beteuerung, dass man bei Themen wie Migration und Sicherheit ohnehin ähnlich restriktiv sei wie die Blauen.

Bleibt die Frage, ob die ÖVP als zweite in eine Koalition mit der FPÖ unter einem Kanzler Kickl eintreten würde. Dies hat ja Nehammer bis dato stets ausgeschlossen. Hofer: „Er tut sich allerdings leicht, so etwas zu sagen, denn in so einer Regierung wäre er sicher nicht Vizekanzler.“