KURIER-OGM-Umfrage: FPÖ führt weiter – Duell zwischen Kickl und Nehammer

Der Countdown läuft und könnte am Wahlsonntag in fünf Wochen in einen „Showdown“ münden, sagt OGM-Chef und Meinungsforscher Wolfgang Bachmayer angesichts der OGM-Umfrage (1.696 wahlberechtigte ÖsterreicherInnen ab 16 Jahren, Schwankungsbreite +/- 2,4%) für den KURIER.

„Die FPÖ führt weiter mit 27%, die ÖVP hat seit der EU-Wahl etwas aufgeholt und mit 24% den Abstand zur SPÖ vergrößert“, führt der OGM-Chef aus. Nachdem die ÖVP nahezu alle politische Energie in die FPÖ-Domäne der Zuwanderung gerichtet habe, sei nun ihrerseits die FPÖ in das zuletzt etwas vernachlässigte VP-Kernthema Wirtschaft eingedrungen. „Dieser Kampf – an der bisherigen Nebenfront der Wirtschaft – wird starken Einfluss auf den Ausgang der Wahlen nehmen.“ Und damit auf mögliche Koalitionen.