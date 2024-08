"Blaues Gift": ÖVP ätzt gegen Wahlprogramm der FPÖ

Kein gutes Haar haben am Dienstag erwartungsgemäß ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker und Wirtschaftsbund-Generalsekretär Kurt Egger am Wahlprogramm der Freiheitlichen gelassen.

"Kopiert heißt aber nicht kapiert"

Die Freiheitlichen, die in Umfragen seit geraumer Zeit vor der ÖVP auf dem ersten Platz liegen, hatten am vergangenen Mittwoch ihr Wahlprogramm unter dem Schlagwort "Festung der Freiheit" präsentiert. Den Titel findet Stocker "verstörend": "Festung und Freiheit - das geht nicht zusammen." Zudem sei darin viel enthalten, was im Österreich-Plan von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) bereits lange vorgesehen sei. Kickl habe abgeschrieben, meint Stocker: "Kopiert heißt aber nicht kapiert." Gebe es doch gehörige Auffassungsunterschiede.

Etwa fürchtet Stocker, dass Kickl mit seinem Wunsch nach mehr direkter Demokratie und Volksinitiativen die repräsentative Demokratie abschaffen wolle. "Nicht weniger alarmierend" sei die Forderung nach Abschaffung der Briefwahl, damit würden viele vom Wahlrecht ausgeschlossen. Kopfzerbrechen bereitet Stocker auch die blaue Forderung nach Abschaffung von Zensur im Internet: "Dahinter steht für Kickl, dass Hass im Netz weiter bleiben soll", so der schwarze Generalsekretär.