FPÖ will eine "Festung der Freiheit" bauen, Kickl "ein guter Familienvater" sein

Das 114 Seiten umfassende Wahlprogramm "Festung Österreich, Festung der Freiheit", dessen "Architekt und Bauherr" FPÖ-Klubdirektor Norbert Nemeth ist, lege das "Menschen- und Gesellschaftsbild" dar, für das die Freiheitlichen einstehen, so Kickl.

Über alldem steht der Begriff der "Freiheit", den alle am Podium nicht müde werden zu betonen und anhand ihrer Spezialgebiete zu deklinieren. An der Freiheit lasse sich alles ableiten und definieren. "Ohne Freiheit ist alles nichts", sagt Kickl. Und: "Freiheit ist die Seele des Programms".

Die FPÖ will, wird Fürst später sagen, Dietrich Mateschitz' Wunsch nachkommen, nach einem "Österreich, in dem es mehr Ideen als Verbote gibt, mehr Chancen statt Bewunderung" für andere. Doch ehe es soweit ist, spricht Kickl knapp eine halbe Stunde lang über sein Österreich-, Welt- und Menschenbild, das auf vier Grundprinzipien basiere wie die "Festung Österreich":

Die Festung sei gleich einer Heimat "ein Ort, an dem man sich nicht erklären muss", Kickl selbst setzt die "Einheimischen in Stadt und Land" einer "Familie Österreich" gleich, er selbst will "wie ein guter Familienvater sein".

An diesem freiheitlichen Festungsort werde es "keine neuen Steuern geben", würden Menschen selbst bestimmt leben können - von klein auf bis ins hohe Alter. Kickl, Fürst, Belakowitsch, Schiefer und Nemeth führen hernach taxativ aus, was konkret darunter zu verstehen ist.

"Zuwanderung muss nutzen und nicht schaden"

In punkto Asyl heißt dies beispielsweise: "Zuwanderung muss nutzen und nicht schaden." Es gelte, die "Remigration" voranzutreiben, den "Import des Islamismus" zu unterbinden und das Asylrecht grundlegend zu reformieren. Geht es nach der FPÖ, sollte es in Österreich de facto gar keinen Asylantrag geben, weil die Menschen über sichere Drittstaaten einreisen. Sozialhilfe sollte Österreichern vorbehalten und Asyl auf drei Jahre zeitlich begrenzt sein, so die blaue Idee.

"Die Party ist vorbei"

Um den Wirtschaftsstandort Österreich wettbewerbsfähig zu halten, werde es, das betont Schiefer erneut, "keine neuen Steuern geben. Wir werden das Geld anderswo finden." Alle Indikatoren würden auf schwaches Wachstum bis 2025 hinweisen, Brüssel habe signalisiert, "dass die Party vorbei ist und wir so etwas wie Stabilitätskriterien haben", diese zu erreichen sei allerdings auch ohne Einsparungen möglich. Vorerst. Denn das Wirtschaftsprogramm der FPÖ verstehe sich als "Rahmen einer vier- bis fünfjährige Phase". Nebst dem Steuerversprechen gelte es die "Kapitalflucht" von Unternehmen und die "Überbürokratisierung" zu stoppen, das Wohlstandsniveau zu erhalten.