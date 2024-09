In Salzburg gab es von 2018 bis 2022 bereits auf Landesebene Regierungsverantwortung, in Wien seit 2020, dort ist Neos-Politiker Christoph Wiederkehr Bildungslandesrat.

Neos hoffen auf Koalitionsbeteiligung

Und jetzt? Schon nach allen Umfragen war klar, dass es nur eine Konstellation im Bund mit den Neos geben kann, wenn Türkis-Rot keine (stabile) Mehrheit hat, also nur knapp mehr als die zumindest 92 benötigten Mandate.

Genau dann könnte die Stunde der Pinken schlagen: Wenn Blaut-Türkis oder Türkis-Blau unwahrscheinlich wird und Türkis und Rot keine ordentliche Mehrheit haben, könnten die Neos zum Königsmacher aufsteigen. Allerdings gab es in Österreich noch nie eine Dreierkoalition, und die deutsche ampel-Koalition macht nicht gerade Mut auf ein ähnliches Experiment. Die Umfragen orakeln, dass es jedenfalls knapp werden wird.



Es dürfte also eine entsprechend spannende Neos-Wahlparty im Salonplafond in der Wiener Innenstadt werden. Der KURIER ist für Sie vor Ort im MAK.