Beate Meinl-Reisinger will am Sonntag "Geschichte schreiben"

Die Neos haben ihren Wahlkampfabschluss am späten Freitagnachmittag als "Zukunftsfest" auf der Freyung in der Wiener Innenstadt gefeiert. Parteichefin und Spitzenkandidatin Beate Meinl-Reisinger positionierte die Pinken dabei einmal mehr als "Reformkraft" und beschwor ihren Regierungswillen. Man werde am Sonntag "Geschichte schreiben", gab sich Meinl-Reisinger selbstsicher.